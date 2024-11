Visita a sorpresa oggi pomeriggio a Roccella Jonica del capo dipartimento immigrazione del Ministero dell’Interno Laura Lega. Accompagnato dal prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, dal direttore centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo presso il Dipartimento del Viminale Francesco Zito e dal primo cittadino Vittorio Zito, il funzionario del ministero ha effettuato un sopralluogo nell’area portuale roccellese che ospita la tensostruttura per la prima accoglienza ai migranti, dove ha voluto incontrare tutti coloro che vi lavorano, ringraziandoli per il loro impegno al servizio dei disperati del mare in una fase di emergenza.

Al termine del briefing il prefetto ha espresso anche parole di apprezzamento anche ai vertici delle forze dell’ordine per l’importante lavoro che quotidianamente viene svolto per la sicurezza del litorale e per il contributo dato anche alle attività della Prefettura in materia di sbarchi.

Proprio nei giorni scorsi il Viminale ha dato il via libera al decreto per il riparto in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, del contributo straordinario pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2023. Nel reggino a beneficiarne saranno cinque comuni tra cui Reggio, a cui sono stati assegnati 130mila euro. La fetta più grossa del sussidio spetterà a Roccella, destinataria di 212 mila euro. Nell’elenco del Viminale anche Brancaleone (1.500 euro), Riace (1.300 euro) e Bianco (2.300 euro).