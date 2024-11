I fatti risalgano al 1971. Condannati il Ministero della Salute e l'Asp vibonese dove l'uomo si era sottoposto alla trasfusione

Il Tribunale civile di Catanzaro ha disposto il risarcimento di 234mila euro in favore di una persona che aveva subito danni a causa di un emotrasfusione cui si era sottoposto nel 1971 nell'ospedale di Vibo Valentia. F.G. aveva citato in giudizio nel 2010, quasi 40 anni dopo l'emotrasfusione cui si era sottoposto, il Ministero della Salute e l'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia che adesso in base a quanto stabilito dal Tribunale dovranno liquidare di risarcimento.