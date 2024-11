Auto in fiamme nella notte in via Torre Pisani, zona centrale del rossanese. Si tratta di una Fiat Uno completamente divorata dal fuoco. Il mezzo risulta rubato e, non è da escludere, che possa essere stato dapprima utilizzato per un qualcosa per poi essere dato alle fiamme.

Sul posto gli uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di Corigliano Rossano per le operazioni di spegnimento. Ad indagare gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza che hanno sentito il legittimo proprietario del mezzo. Prevale l’ipotesi della matrice dolosa.