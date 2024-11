Un'auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata dopo un tamponamento. Sul posto le forze dell'ordine, i sanitari del 118 ed il personale Anas

Grave incidente lungo la statale 106 nell'abitato di Rossano, nei pressi di contrada Seggio. Un'auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata dopo un tamponamento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in quel momento l'arteria era particolarmente trafficata e vi era una coda in prossimità dei lavori in corso per la costruzione di una rotatoria.

Secondo una prima ipotesi, l'auto che sopraggiungeva non avrebbe fatto in tempo a rallentare e, nel frenare bruscamente, si sarebbe ribaltata.

Sul posto le forze dell'ordine, i sanitari del 118 ed il personale Anas. Non si hanno notizie sulle condizioni dei feriti.