Ennesimo incidente stradale in Calabria. Intorno alle 7 di questa mattina sul lungomare in località Giovino di Catanzaro un'auto, una Kia Picanto, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo sulla rotatoria ribaltandosi.

A bordo il conducente e un passeggero che uscivano autonomamente dall'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e della vettura. Presente anche la polizia di stato per gli adempimenti di competenza.