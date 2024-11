È successo a Belcastro. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Pugliese di Catanzaro ma non sarebbe in pericolo di vita

Ancora un incidente con il trattore in Calabria. Un uomo di 44 anni di Stalettì, nel Catanzarese, per cause in corso di accertamento si è ribaltato con il trattore mentre stava lavorando nel suo uliveto in località Gazzarani a Belcastro. Per lui fortunatamente solo qualche ferita. Sul posto i sanitari del 118 di Sersale e l'elisoccorso di Cirò che ha trasportato il 44enne all'ospedale Pugliese di Catanzaro. Presenti anche i carabinieri. Solo nella giornata di ieri due persone hanno perso la vita ribaltandosi con il trattore: un 14enne a Laureana di Borrello e un uomo di 74 anni a Rocca di Neto, nel Crotonese.