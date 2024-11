Ennesimo incidente stradale sulla statale 106, tra Corigliano e Rossano. L’impatto, con dinamiche ancora tutte da chiarire, si è verificato nella cintura urbana, in contrada Toscano Ioele, tra due auto ed un autobus di linea. Tre i feriti, a quanto pare non gravi, sottoposti alle cure del caso ricevute dai mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenute due ambulanze e le forze dell’ordine. Si registrano importanti disagi alla circolazione nei due sensi di marcia.

Quel tratto di statale jonica è particolarmente pericoloso a causa dei numerosi accessi. In questi ultimi giorni di luglio, poi, il traffico in costante aumento, ne ha accentuato esponenzialmente la pericolosità.

Sempre a proposito di statale 106, l’esodo dell’ultimo weekend di luglio si sta facendo “sentire”. Il traffico intenso, a tutte le ore del giorno e fino a notte inoltrata, sta causando enormi disagi alla viabilità ed ai residenti. Spesso si transita a passo d’uomo, complice l’attraverso dei paesi. Nel tardo pomeriggio di oggi a sud di Corigliano Rossano, dal torrente Coserie in poi, in direzione sud, ovvero da quando la statale inizia sensibilmente a restringere la carreggiata, per molti chilometri il traffico è andato letteralmente in tilt procedendo a passo d’uomo.