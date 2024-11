Ennesimo incidente mortale ieri notte lungo la Statale 106. Le coordinate geografiche sono sempre le stesse: il tratto compreso tra Sibari e Crotone, il più pericoloso e con il più alto livello di mortalità dell’intera tratta. Questa volta lo scontro in cui ha perso la vita un 75enne di Altomonte a bordo di un autofurgonato è accaduto all’altezza del centro commerciale “I Portali” nel comune di Corigliano-Rossano. Sul posto hanno operato per tutta la notte i sanitari del 118, i Vigili del fuoco di Rossano e gli operai di Anas per ripristinare la viabilità. Mentre le cause e le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti ma con molta probabilità tutto è accaduto a causa della viscidità del fondo stradale aggravata dalla carenza di luce lungo la carreggiata. Salgono a 13 le persone che sono state inghiottite dalla strada della morte dall’inizio del 2018 ad oggi. Un anno nero se si pensa che la Statale 106 ha mietuto, in media, una vittima ogni 15 giorni.