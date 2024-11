Una tragica collisione lungo la Statale 106 Jonica ha causato la morte di una persona e gravi ferite a un'altra. L'incidente è avvenuto, al chilometro 326, all'altezza di Nubrica e ha coinvolto un Daily Iveco e un tir. Secondo le prime informazioni fornite dalla Polizia Stradale, il terribile incidente si è verificato in tarda mattinata. Ancora non sono chiare le cause dell'incidente, ma sembra che il Daily Iveco e il Tir si siano scontrati frontalmente, provocando gravi danni ad entrambi i veicoli.

Sul posto sono intervenuti prontamente il personale sanitario del 118, l'elisoccorso, gli agenti della Polizia Stradale, il personale di Anas e i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano. Le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità sono ancora in corso, e la Statale 106 Jonica è stata temporaneamente chiusa per permettere le necessarie operazioni di pulizia e rimozione dei mezzi coinvolti.

A causa della carreggiata ristretta e delle operazioni di soccorso in corso, si sono verificati lunghi incolonnamenti lungo la statale, con disagi per i pendolari e i viaggiatori in transito. Avviate le indagini per stabilire le cause esatte dello scontro tra i due veicoli e valutare eventuali responsabilità.

Sequestrata la salma dell'uomo

La Procura della repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo sulla morte del 60enne. L'uomo era residente a Paludi e dipendente di una ditta. Lascia la moglie e due figli. La salma è stata posta sotto sequestro nell'obitorio del presidio ospedaliero di Rossano in attesa della fissazione dell'esame autoptico.