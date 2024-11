L’episodio a Reggio Calabria. La vittima, arrivata in ospedale in stato di shock, ha anche aggredito i sanitari che lo curavano

Shock a Reggio Calabria, dove un uomo di nazionalità georgiana è giunto al pronto soccorso in forte stato confusionale e con un braccio interessato da una profonda ferita. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato aggredito da una tigre del “circo di Natale” di Lidia Togni, presente in città per una serie di spettacoli. Il georgiano, probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcool, si sarebbe introdotto nella gabbia dei felini provocandone la naturale reazione.





All’arrivo agli ospedali Riuniti è stato subito medicato ma, ancora in stato di shock, avrebbe aggredito i sanitari e alcuni pazienti fino all’intervento della polizia.

Le condizioni dell’uomo destano qualche preoccupazione: in caso di peggioramento si potrebbe procedere all’amputazione dell’arto. Sull’accaduto indaga la polizia.