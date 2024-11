L’uomo è accusato di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico che avrebbe realizzato mediante l’utilizzo di minori

Il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per la “Calabria” ha disposto oggi la misura cautelare della custodia in carcere per un uomo, trentaduenne, di Reggio: l’accusa è di detenzione e divulgazione di materiale pornografico, realizzato mediante l’utilizzo di minori, che avrebbe poi inserito in rete, consentendo la condivisione da parte di altri utenti del web.

L’uomo era in possesso di oltre diecimila file, tra video e foto, con immagini pedopornografiche, sequestrati a seguito della perquisizione presso la sua abitazione.