Personaggio tv e scrittrice, da oltre 16 anni combatteva contro il cancro. Si è spenta nella sua casa di Roma

È morta Marina Ripa di Meana. Da oltre 16 anni combatteva contro il cancro, come lei stessa aveva raccontato in una confessione shock a Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 nello scorso maggio. Era nata il 21 ottobre 1941. Si è spenta nella sua casa di Roma tra l'abbraccio dei cari. Per suo volere - spiegano fonti della famiglia - non sono previste cerimonie funebri.



Vero nome Maria Elide Punturieri,nata e cresciuta a Reggio Calabria, personaggio tv, scrittrice, trasgressiva e provocatrice, amica di Alberto Moravia e degli artisti Mario Schifano e Tano Festa, ha sposato in prime nozze il duca Alessandro Lante della Rovere, da cui ha avuto Lucrezia; negli anni '70 ha avuto una tormentata relazione con il pittore Franco Angeli. Dopo il divorzio dal conte Lante della Rovere, ha sposato il marchese Carlo Ripa di Meana. Ha scritto alcuni libri autobiografici, fra cui I miei primi quarant'anni (Mondadori, ne è stato tratto un film diretto da Carlo Vanzina), La più bella del reame (Sperling & Kupfer) e Invecchierò ma con calma (Mondadori).