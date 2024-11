Non vedendo i due giovani rientrare, allertata dai parenti, la Guardia Costiera ha avviato subito le ricerche che stamattina hanno portato al ritrovamento di uno dei due avvistato e soccorso al largo dell’Isola di Dino

Erano usciti a bordo di una piccola barca per una battuta di pesca ma, probabilmente a causa del peggioramento delle condizioni meteo, qualcosa è andato storto e i due non hanno fatto ritorno a casa.

Allertata dai parenti, la Guardia Costiera ha avviato subito le ricerche che però non hanno dato alcun risultato fino a stamane quando uno dei dispersi è stato avvistato e soccorso al largo dell’Isola di Dino, nel Tirreno cosentino. Si tratta di Giuseppe Amendolara, 29 anni, ritrovato in discrete condizioni di salute. Continuano invece le ricerche per ritrovare Renzo Cetraro, 19 anni. Anche un mezzo aereo si è unito alla ricerca del secondo disperso.