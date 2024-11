I militari dell'Arma lo hanno fermato nei pressi della stazione ferroviaria. Per il 40enne disposti i domiciliari

I carabinieri di Orsomarso (CS), la scorsa notte, hanno arrestato, nei pressi della stazione ferroviaria di Scalea, un uomo di 40 anni per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari lo hanno notato mentre scendeva da un treno diretto a Paola. Insospettiti dalla fretta con la quale si muoveva, lo hanno fermato per un controllo, trovandolo in possesso di circa 11 grammi di eroina, nascosta nei pantaloni. L'uomo e' stato posto agli arresti domiciliari. (AGI)