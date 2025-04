Novità di rilievo per gli aspiranti avvocati del distretto giudiziario di Catanzaro: nella giornata odierna, la commissione esaminatrice di Palermo ha comunicato gli esiti della prima prova dell’esame di abilitazione forense. Dei 397 candidati che hanno sostenuto la prova scritta, saranno 212 – tra ragazze e ragazzi – ad accedere al prossimo step, la prova orale.

Intanto, la commissione esaminatrice del distretto di Catanzaro è stata incaricata di correggere gli elaborati degli aspiranti avvocati provenienti dal distretto giudiziario di Firenze, come previsto dal sistema di correzione incrociata adottato negli ultimi anni per garantire maggiore imparzialità nella valutazione. Per i candidati ammessi, la prova orale è già fissata tra 30 giorni.