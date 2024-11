Il Questore Michele Spina ha invece garantito l’invio di maggiori uomini e mezzi per far fronte comune alle esigenze del comprensorio, immaginando anche l'istituzione di un ulteriore Commissariato di Polizia

Invio di altri uomini delle forze dell'ordine e istituzione di un nuovo commissariato di Polizia. È questo che si è deciso durante l'incontro con il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, convocato in seguiti agli incessanti episodi di criminalità che si sono registrati negli ultimi giorni nel territorio del Tirreno cosentino. All'incontro hanno preso parte il vicesindaco di Diamante, Giuseppe Pascale, il Questore, Michele Spina, e i rappresentanti delle diverse forze dell’ordine del territorio.

Soltanto nell'ultima settimana, nella Riviera dei Cedri si sono registrati almeno tre atti intimidatori. Nella stessa notte, rispettivamente a Diamante e Guardia Piemontese, tre pullman sono andati a fuoco in pieno centro abitato, mentre innanzi a un esercizio commerciale sono stati ritrovati una bottiglia piena di benzina e un proiettile. A Scalea, invece, due sere fa le fiamme hanno distrutto un noto locale che sorge sul lungomare.

Ecco cosa si è deciso

Secondo il vicesindaco della città dei murales, l'incontro è stato molto positivo. Pascale, inoltre, ha riscontrato una grande attenzione per la situazione in materia di sicurezza che, con grande preoccupazione degli amministratori e dei cittadini, riguarda l’intero territorio. Da parte del Prefetto è stata garantito l’invio di maggiori uomini e mezzi per far fronte comune alle esigenze del comprensorio, come più volte richiesto con forza dai sindaci, anche nel corso dell’ultimo incontro tenutosi due giorni fa a Diamante. È emersa durante la riunione l'idea di istituire un ulteriore Commissariato di Polizia nell’alto Tirreno cosentino. Pascale ha dato da subito disponibilità per ospitare la sede della struttura di polizia a Diamante.