Il sinistro si è verificato tra San Pietro Magisano e San Giovanni d'Albi nel Catanzarese. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e l'ambulanza

Un incidente si è verificato in serata nel Catanzarese. Il conducente stava percorrendo la strada tra San Pietro Magisano e San Giovanni d'Albi quando, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L'autovettura si è scontrata contro il muretto di contenimento a bordo strada distruggendolo e precipitando in una scarpata. Un volo di circa cinquanta metri che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è sopraggiunta anche un'ambulanza per prestare soccorso al conducente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. L'uomo risulta ferito ma cosciente.

Luana Costa