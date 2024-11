La conducente, una donna, non ha riportato gravi ferite. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato

E' di un ferito lieve il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla strada provinciale 148 a Satriano nel Catanzarese. Una Fiat Panda a causa del fondo stradale reso viscido dalle condizioni meteo avverse, ha perso il controllo del mezzo urtando contro il cordolo di delimitazione della carreggiata e ribaltandosi su di un lato.

La conducente, unica passeggera nella vettura, non versava in gravi condizioni di salute ma è stata in ogni caso trasportata all'ospedale di Soverato per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per mettere in sicurezza la vettura sulla carreggiata in attesa del soccorso stradale.

l.c.