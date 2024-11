In esclusiva alcune foto dell’incidente ferroviario avvenuto tra Cosenza e Paola dove un treno questa mattina è uscito fuori dai binari all'interno della galleria Santomarco

Tanta paura oggi per un centinaio di passeggeri che viaggiavano su un treno regionale che da Cosenza era diretto a Paola. A pochi km dall’imbocco della galleria Santomarco è deragliato probabilmente a causa di un malore del macchinista. Nessun ferito grave fortunatamente. In tre trasportati all'ospedale. Particolarmente complicate le operazioni di soccorso per la delicata posizione in cui è avvenuto l'incidente.