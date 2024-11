Due 35enni cosentini nella giornata di ieri avevano perso l'orientamento in zona Serra di Crispo. Il ritrovamento è avvenuto nella netto nei pressi di località Vacquaro

Disavventura a lieto fine per due escursionisti cosentini trentacinquenni che ieri hanno perso l'orientamento nella zona di Serra di Crispo sulle montagne del Pollino. I due, in fase di discesa, hanno smarrito il sentiero e intorno alle 21, dopo una serie di tentativi andati a vuoto, hanno lanciato l'allarme alla centrale del 112 dei carabinieri. Subito allertate le squadre, lucana e calabrese, del Soccorso alpino, gli operatori in servizio si sono messi sulle tracce dei due dispersi.

Il ritrovamento è avvenuto nella notte nei pressi della località Vacquarro. Recuperati e trovati in buone condizioni di salute, gli escursionisti sono stati accompagnati a bordo di un fuoristrada alla loro autovettura con la quale hanno potuto fare rientro a casa. Alle ricerche che sono state rese difficoltose dal buio hanno partecipato i carabinieri forestali del Parco nazionale del Pollino.