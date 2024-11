VIDEO | Nonostante la minaccia maltempo, migliaia le persone in viaggio lungo il tratto calabrese dell’autostrada del Mediterraneo. In serata si attendono code agli imbarchi per la Sicilia

Traffico scorrevole e cielo parzialmente coperto. Ecco come si presenta l’autostrada del Mediterraneo direzione sud. Il primo giorno del primo vero weekend da bollino nero per il momento non sta creando particolari problemi ai viaggiatori che hanno scelto mare e coste calabro-siciliane per le loro vacanze. Milano, Torino, Bologna Roma, Napoli le località di partenza. La Costa degli Dei vibonese, la Costa Viola di Palmi, lo Jonio reggino-catanzarese, la Sicilia, le mete più gettonate. Il traffico si intensificherà nella serata. Previste lunghe attese agli imbarchi per la Sicilia. A complicare le cose, stando ai meteorologi sarà la pioggia, prevista anche di forte intensità. Ma tra i vacanzieri targati 2018 lo spirito resta positivo. Anche se il viaggio non sia partito nel migliori dei modi. Buone vacanze