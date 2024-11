Ingenti i danni alla vettura. Sul posto vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi

Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito per l’ordigno esploso nella prima serata di oggi a Lamezia Terme. La bomba di basso potenziale è stata collocata sotto un’automobile, una Toyota Yaris, parcheggiata in località Savutano alla spalle del supermercato Agorà all'ingresso delle palazzine popolari. Danneggiate anche le vetrate della palazzina adiacente. Intervenuti tempestivamente sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia e le forze dell’ordine per effettuare i primi rilievi.

Luana Costa