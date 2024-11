Pioggia di fango e detriti per la rottura dell'acquedotto a Malvito. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il sindaco

La rottura della condotta dell’Abatemarco in contrada Vaditari di Malvito ha provocato il ferimento di due persone, una coppia. La donna è stata medicata sul posto mentre l’uomo è stato portato all’ospedale di Castrovillari. Secondo quanto comunicato dalla Sorical, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Si tratta dei proprietari dei l terreno nel quale si è verificata la rottura, in un tratto a monte di alcune abitazioni.

Esplosione improvvisa e pioggia di fango

Lo smottamento di fango e detriti ha investito le case, causando danni anche ad alcuni veicoli parcheggiati nell’area interessata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, il sindaco di Malvito Pietro Amatuzzi. Dell'incidente – si legge in una nota della Sorical - è stato informato il presidente della Regione Mario Oliverio, mentre il commissario dell’ente Luigi Incarnato, si è accertato delle condizioni della persona ferita attraverso i familiari e si sta recando sul luogo dell'incidente. I tecnici, per precauzione, hanno anche bloccato l'erogazione dell'acquedotto Capodacqua, la cui condotta viaggia parallelamente a quella dell'Abatemarco e avviato una ricognizione per ripristinare l'acquedotto.

Erogazione sospesa in 25 comuni

Al momento è sospesa l'erogazione alle utenze comunali di San Donato di Ninea, Altomonte, San Sosti, Mottafollone, S. Agata d'Esaro, Malvito, S. Caterina Albanese, Roggiano Gravina, Tarsia, San Marco Argentano, Cervicati, Torano Castello, Montalto Uffugo, S. Martino di Finita, Lattarico, Mongrassano, Cerzeto, Rota Greca, S. Benedetto Ullano, Rende, Castrolibero e Cosenza. Della problematica è stata investita la Prefettura di Cosenza e la Protezione Civile Regionale. Il primo cittadino ha inoltre disposto lo sgombero di 4 abitazioni.