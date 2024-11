La pressione idrica ha sollevato l'asfalto intrappolando un malcapitato automobilista a bordo di una Opel. Per fortuna in quel frangente l'arteria sita nel cuore di Cosenza, solitamente intasata dai veicoli, non era molto trafficata. L'acqua è schizzata, scagliando anche alcuni detriti a qualche metro di distanza, ma nessun passante è rimasto ferito. Dal sottosuolo sono scaturiti in superficie migliaia di litri d'acqua che hanno invaso la carreggiata, tra gli incroci con Via Montegrappa e Via Monte San Michele.



La strada è stata chiusa con notevoli disagi per la circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e gli operai del servizio idrico comunale. Secondo quanto si è appreso, la rottura avrebbe riguardato un tubo di grande adduzione, per il collegamento tra il serbatoio del Merone e quello di Colle Mussano. Abbiamo intervistato il protagonista dello sfortunato incidente, Pedro Tucci, ancora scosso pochi minuti dopo l'episodio.

LEGGI ANCHE: Si apre una voragine in centro a Cosenza, l’acqua invade le strade