Paura nella periferia nord di Reggio Calabria, ad Archi, dove nella tarda serata di ieri un incendio ha distrutto un autobus di linea dell'Atam, nei pressi di un distributore di carburante, lungo la Strada Statale 18. Secondo quanto appreso, intorno alle 22.45 l'autobus, di rientro vuoto e fuori servizio verso il deposito, avrebbe accusato un guasto tecnico al motore diesel e, da lì, la propagazione delle fiamme alimentate anche dal carburante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per stabilire le cause dell’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti - compreso l'autista - e, al momento, danni ad altre vetture o immobili nei pressi della deflagrazione.