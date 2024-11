Non ce l'ha fatta Santino Romano, l'odontotecnico di Pizzoni, nel vibonese, rimasto gravemente ustionato dall'esplosione di una bombola di gas mentre si trovave nel suo studio

E' deceduto questa notte Santino Romano, l'odontotecnico di Pizzoni (VV), rimasto ustionato gravemente dall'esplosione di una bombola di gas avvenuta il 26 agosto mentre si trovava nel suo studio, sito in una palazzina di via Indipendenza. Come riportato su 21righe.it, l'uomo, 49 anni, si trovava ricoverato al Cardarelli di Napoli quando, a causa delle gravi ustioni riportate al volto, alle spalle e alle gambe, non ce l'ha fatta.

