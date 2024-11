I rapinatori avrebbero tentato far saltare lo sportello postamat per impossessarsi del denaro presente all’interno. Danneggiati anche alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze

Nella notte, intorno all'una, un’esplosione ha quasi totalmente distrutto l’ufficio postale sito in via Venezia a Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un tentativo di rapina. I malviventi, avrebbero infatti tentato di far saltare lo sportello Postamat. Inseguiti, sono riusciti a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce.



L’esplosivo utilizzato, probabilmente del gas, ha danneggiato anche alcuni veicoli parcheggiati nelle sue vicinanze. Sul posto le Forze dell’Ordine che hanno avviato le indagini.