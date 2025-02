Da quanto si apprende l’imprenditore proprietario della struttura dove si è verificato lo scoppio è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Jazzolino e successivamente è stato trasferito in elicottero in un centro specializzato a Catania

Una terribile esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 9.30 a Spilinga, all’interno di una casetta di servizio di un’azienda dove viene prodotta la ‘nduja e un uomo è rimasto fortemente ustionato. Si tratta Francesco Fiamingo, proprietario della struttura, nonché presidente del Consorzio della ‘Nduja di Spilinga. Da quanto si apprende lo scoppio sarebbe stato causato da una bombola di gas.

Da quanto si apprende l’imprenditore è stato prima trasportato d’urgenza all’Ospedale Jazzolino perché avrebbe riportato ustioni sul 70% del corpo, poi è stato trasferito in elicottero in un centro specializzato a Catania.

Al momento le autorità competenti sono sul posto dell’incidente e stanno conducendo le indagini per determinare con precisione le cause dell’esplosione.