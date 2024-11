L'eventuale valutazione sarebbe fatta anche sulla base dei risultati della nuova indagine rapida per stimare la prevalenza della variante Omicron in Italia

Una eventuale ulteriore estensione dell'obbligo vaccinale a particolari categorie di maggiore contatto col pubblico. Potrebbe essere questa una delle riflessioni - secondo quanto si apprende da fonti informate - sul tavolo della prossima Cabina di regia prevista per il 23 dicembre.

L'eventuale valutazione sarebbe fatta anche sulla base dei risultati della nuova indagine rapida (flash survey) decisa dal ministero della Salute per stimare la prevalenza della variante Omicron in Italia, che sarà effettuata lunedì 20 dicembre.

La Cabina di regia convocata per il 23 dicembre sarà «un momento per fare il punto della situazione, valutare ed eventualmente decidere se ci sarà bisogno di ulteriori provvedimenti; mi pare che il governo non si è mai sottratto alla responsabilità di prendere scelte». Lo ha affermato al Tg4 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Sarà, ha detto, «innanzitutto l'occasione per valutare i dati soprattutto relativi alla Omicron, un momento di confronto, di valutazione e di condivisione su come proseguire nelle prossime settimane la gestione della pandemia».