Campo Calabro (RC) - Due coniugi, Salvatore Sgrò e Giuseppa Buonanti, entrambi di 51 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri a Campo Calabro per estorsione nei confronti di un anziano invalido civile. I due avrebbero chiesto del denaro alla vittima per restituirgli dei farmaci salvavita ed alcuni documenti. La vicenda è stata denunciata ai carabinieri dall’anziano. In casa dei coniugi è stata trovata la somma di 270 euro pagata dalla vittima.