A lanciare l’allarme il procuratore nel corso della conferenza stampa relativa all’operazione Polyhedron: «Se dobbiamo affermare la legalità ci servono mezzi e strumenti»

«La Procura di Castrovillari ha una pianta organica di dieci magistrati. Sulla carta ce ne sono nove, in realtà lavorano in sei. Così non possiamo più andare avanti. Siamo al collasso. La situazione è drammatica».

La denuncia di Eugenio Facciolla arriva durante la conferenza stampa convocata per fornire i dettagli dell'operazione Polyhedron.

«Ci manca anche il personale amministrativo ed abbiamo competenza in un territorio vasto che comprende tutta l'area della sibaritide che sappiamo essere ad alto rischio criminalità. Così non possiamo farcela. Se dobbiamo affermare la legalità ci servono mezzi e strumenti. Ringrazio l'arma dei carabinieri per l'ottimo lavoro che svolge a sostegno delle nostre indagini. So che altre procure calabresi hanno le medesime difficoltà, compresa la Procura Distrettuale di Catanzaro».