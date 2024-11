L’avvocato spiega che “le dimissioni sono state presentate per consentire l'accelerazione delle procedure per il rinnovo degli organi di gestione della Società”

L'Avvocato Gaetano Pignanelli, componente del Consiglio d'Amministrazione della Sacal in rappresentanza della Regione, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale della società con la qual rassegna "le dimissioni irrevocabili dal Cda della Sacal spa". Pignanelli spiega nella lettera che le dimissioni sono state presentate per "consentire l'accelerazione delle procedure per il rinnovo degli organi di gestione della Società". Pignanelli auspica anche che "gli altri componenti valuteranno l'opportunità di analoga iniziativa, per consentire al Collegio Sindacale lo svolgimento delle funzioni di ordinaria amministrazione, per come previsto dalle disposizioni vigenti, nelle more delle decisioni assembleari".