Stamane a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari sono stati l’ex vicepresidente Sacal Giampaolo Bevilacqua, l’assessore comunale a Conflenti e dipendente Enav dell’aeroporto di Lamezia Terme Vincenzo Bruno Scalzo, il funzionario della Provincia Floriano Siniscalco e il dirigente regionale Giuseppe Mancini

Proseguono senza sosta gli interrogatori davanti al gip Valentina Gallo degli indagati nell'inchiesta Eumenidi che ha portato alla luce un meccanismo di scambio di favori e raccomandazioni per inserire personale alla Sacal, in particolare nel progetto regionale Garanzia Giovani, ma anche la prassi farsi rimborsare dalla società somme utilizzate per viaggi personali facendoli passare per trasferte di lavoro.

Stamane a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari sono stati i funzionari pubblici, dall'ex vicepresidente Sacal Giampaolo Bevilacqua, ora dipendente della Regione, su cui pende l’accusa di concorso in abuso d’ufficio. Stessa ipotesi di reato per l’assessore comunale a Conflenti e dipendente Enav dell’aeroporto di Lamezia Terme Vincenzo Bruno Scalzo, per il funzionario della Provincia Floriano Siniscalco e il dirigente regionale Giuseppe Mancini.

Domani gli interrogatori proseguiranno. A comparire davanti al gip Valentina Gallo sarà, tra gli altrui, la responsabile del centro per l’impiego Angelina Astorino. In contemporanea si terrà la prima convocazione dell'assemblea dei soci per decidere del futuro della Sacal i cui tre vertici sono al momento ai domiciliari. In ballo c’è un possibile commissariamento.

Tiziana Bagnato