Si è appena conclusa al Tribunale di Lamezia Terme la prima udienza del processo Eumenidi per coloro che hanno optato per il rito abbreviato. A comparire oggi davanti al giudice sono stati tre dei diciannove indagati totali: oltre all’ex sindaco Paolo Mascaro, difeso dagli avvocati Giuseppe Spinelli e Dina Marasco, il dipendente della Sacal Francesco Buffone, assistito dall’avvocato Andricciola e dell’imprenditore catanzarese Giuseppe Gatto, all’epoca consigliere di amministrazione della Sacal, difeso da Francesco Gambardella e Valerio Donato.



L’ex sindaco ha reso dichiarazioni spontanee e ha ripercorso punto per punto la sua vicenda respingendo le accuse. Mascaro è accusato di abuso d'ufficio, in quanto avrebbe esercitato pressioni per favorire l’ingresso in seno al Cda della Sacal di Emanuele Ionà che, secondo gli inquirenti, non avrebbe avuto i requisiti richiesti. L’ex sindaco, si legge nelle carte di chiusura indagine, avrebbe reso al pubblico ministero, in fase investigativa, dichiarazioni mendaci smentite dagli esiti delle attività di captazione. Le dichiarazioni, lunghe e dettagliate, dell’ex sindaco di Lamezia hanno occupato l’intero spazio dell’udienza. Il processo è stato quindi rinviato al primo luglio per la discussione del pubblico ministero Marta Agostini e le discussioni degli avvocati.



L’inchiesta Eumenidi fu una vera e propria bufera giudiziaria che due anni fa si abbattè sulla società aeroportuale Sacal portando alla luce un presunto meccanismo di scambio di favori e raccomandazioni inerenti il personale da inserire all’interno della stessa. In particolar modo, le indagini setacciarono il modo in cui si accedeva al progetto regionale Garanzia Giovani e i rimborsi falsi o gonfiati.

La sentenza, per coloro che hanno scelto il rito abbreviato, dovrebbe arrivare entro l’estate.

