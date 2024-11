Nei giorni scorsi personale della polizia è intervenuta in una via di un quartiere a sud di Catanzaro per una segnalazione di occupazione abusiva in un immobile popolare. Giunti sul posto gli agenti notavano, sul bordo strada, due uomini intenti a dialogare, quando uno dei due, alla vista della polizia, con passo rapido, si avvicinava al portone di ingresso di una palazzina nelle vicinanze.

Prontamente raggiunto dai poliziotti, l'uomo, invitato a fornire le sue generalità e le motivazioni della sua repentina corsa, riferiva di essere G.A., un 59enne catanzarese, persona conosciuta alle forze dell’ordine perché attualmente sottoposta al regime degli arresti domiciliari in virtù di un ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dall'ufficio di sorveglianza di Catanzaro nel mese di agosto in seguito ad un provvedimento della Procura della Repubblica di Catanzaro.

Sorpreso sulla pubblica via, lontano dalla sua abitazione e era intento a colloquiare con una persona pregiudicata, veniva così tratto in arresto per il reato di evasione. Dell'avvenuto arresto è stata data comunicazione al P.M. di turno, Andrea Giuseppe Buzzelli, il quale ha disposto che il 59enne venisse accompagnato presso la propria abitazione per rimanere in attesa dell'udienza di convalida, all’esito della quale è stato disposto il proseguo del regime degli arresti domiciliari.

