L'uomo era stato arrestato dall'agosto scorso per reati in materia di stupefacenti venduti per strada

I carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto un 58enne per il reato di evasione, sottoponendolo nuovamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo. Il tutto è successo durante un servizio di controllo del territorio quando una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile è giunta nei pressi dell'abitazione dell'uomo, sottoposto dal mese di agosto dello scorso anno al regime degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, vedendolo per strada.



Alla vista dei militari, il 58enne ha raccolto da terra qualcosa fuggendo poi verso il suo palazzo, tentando di rientrare all'interno della sua abitazione, arrampicandosi su una grondaia di scolo che portava al suo terrazzo, ma è stato fermato.



L'uomo è stato sottoposto ad una perquisizione personale per accertare che non nascondesse armi o stupefacente, ma con esito negativo. È stato quindi portato in caserma, dove d'intesa con la procura di Castrovillari, è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione e sottoposto nuovamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo.