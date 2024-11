Il giovane, nel gennaio scorso, è stato coinvolto nell’operazione “Predator”, in quanto autore di numerosi furti in istituti scolastici, enti, esercizi commerciali

Gli agenti della squadra volante della Questura di Cosenza hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Cosenza, Mirko Capizzano, 23 anni, con numerosi precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio. Il giovane avrebbe piu' volte violato gli arresti domiciliari, allontanandosi senza autorizzazione dalla sua abitazione. E' stato anche coinvolto nell'operazione "Predator", nel gennaio scorso, in quanto autore di numerosi furti in istituti scolastici, enti pubblici ed esercizi commerciali. Adesso e' stato portato nel carcere di Cosenza. (AGI)