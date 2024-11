Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari

Due persone sono finite in manette a Catanzaro: la prima per evasione; si tratta di G.B. 40 anni, sottoposto ai domiciliari a Gagliano, autorizzato ad uscire per andare a lavoro, è stato trovato fuori casa prima dell'ora stabilita.

La seconda per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; si tratta di F.B., 43 anni, che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 gr di eroina e di un bilancino di precisione. Entrambi gli arrestati sottoposti ai domiciliari dai Carabinieri in attesa dell'udienza di convalida