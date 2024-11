L’operazione condotta dalle fiamme gialle di Rossano ha portato al sequestro di tre abitazioni e di un capannone industriale con annesso terreno.

Rossano (CS) - Avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti e le avrebbe utilizzate per realizzare una dichiarazione fraudolenta dei redditi percepiti. Operazioni che non sono sfuggite ai controlli della guardi adi finanza di Rossano che al termine di un’attività di indagine, ha sequestrato beni per circa 600 mila euro appartenenti ad un imprenditore ritenuto responsabile di evasione fiscale. L' imprenditore è accusato anche di occultamento e distruzione delle scritture contabili. Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha chiesto al gip l'emissione di un decreto di sequestro che si è tradotto con il sequestro di tre abitazioni e ad un capannone industriale con annesso terreno. (ci)