Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro per equivalente per complessivi 840 mila euro, disposti dal Gip al Tribunale di Reggio Calabria su richiesta del procuratore della Repubblica Federico Cafiero de Raho, finalizzati a cautelare le disponibilità liquide e gli immobili di proprietà di un noto imprenditore reggino e della relativa società, operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti di consumo non alimentari.

I provvedimenti di sequestro giudiziario sono stati emessi all’esito di un’articolata attività investigativa svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria, in relazione alla quale è stato accertato che il rappresentante legale della società, aveva: omesso il versamento dell’Iva per il 2012 per un importo pari a 670 mila euro e sottratto all’erario, nell’anno d’imposta 2014, circa 14.000.000 € di ricavi, non pagando l’imposta sul reddito per 170.000 €.

L’impresa in questione, in particolare, pur presentando la prescritta dichiarazione dei redditi e dell’Iva, aveva omesso di indicare i ricavi conseguiti, i quali sono stati ricostruiti dai finanzieri attraverso l’analisi della documentazione contabile ed extracontabile acquisita all’atto dell’accesso nella sede. Al termine delle indagini sono stati confiscati beni per un valore complessivo di 840 mila euro.