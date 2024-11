Avrebbero evaso il fisco per oltre 4 milioni di euro. I reati contestati intestazione fittizia di beni e bancarotta fraudolenta

I finanzieri del gruppo di Locri hanno scoperto, al termine di una complessa attività di indagine, una maxi evasione fiscale perpetrata da un’impresa operante nel settore del movimento terra.

L’attività ispettiva, supportata da numerosissimi riscontri esperiti nei confronti di clienti e fornitori operanti sull’intero territorio nazionale e dall’incrocio dei dati presenti nelle banche dati in uso al Corpo con mirate indagini finanziarie, ha consentito di ricostruire il reale volume d’affari conseguito dalla società negli anni d’imposta ispezionati, recuperando a tassazione oltre 4 milioni di euro in materia di imposte dirette e 1 milione di Iva.

Distratto il patrimonio

Al fine di sottrarsi al pagamento dei debiti, la Società ha distratto prima della dichiarazione del fallimento il proprio patrimonio per un valore di oltre 1 milione di euro arrecando un grave pregiudizio ai creditori, privati di ogni utile garanzia di pagamento, risultando l’impresa, al termine dell’operazione, una vera e propria “scatola vuota”, non più in grado di saldare i debiti.

Individuato l’amministratore di fatto della società

A conclusione delle indagini, è stato individuato il vero amministratore della società (cosiddetto amministratore di fatto), appartenente alla cosca Ietto – Cua - Pipicella che è stato denunciato, tra l’altro, per bancarotta fraudolenta, infedele presentazione delle dichiarazioni, intestazione fittizia di beni e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in concorso con gli amministratori fittizi (le “teste di legno”).