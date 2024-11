Coinvolti anche dirigenti e funzionari comunali chiamati a risarcire il nuovo ente di Corigliano Rossano per un importo di oltre 28mila euro. Tra i fatti contestati ci sono affidamenti per la gestione della comunicazione, buffet ed eventi culturali

I giudici della corte dei conti hanno condannato i componenti della ex amministrazione comunale dell’estinto Comune di Corigliano per danno erariale ravvisando la colpa grave. Si tratta dell’ex sindaco Giuseppe Geraci e di parte della sua ex giunta. Coinvolti anche dirigenti e funzionari comunali. Tra gli assolti, invece, gli ex assessori Enzo Siinardi e Maria Francesca Ceo.

Il risarcimento complessivo ammonta a 28.424,00 euro con tanto di rivalutazione la cui somma dovrà essere versata all’attuale comune di Corigliano Rossano.

Tra i fatti contestati all’epoca dalla procura generale: una serie di affidamenti per la gestione della comunicazione e di una fondazione; eventi e manifestazioni culturali; alcune spese destinate ai buffet; le missioni di assessori non residenti.