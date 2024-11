Rodolfo Cuda, primo cittadino per 24 anni, è stato sottoposto a fermo nel corso di un’indagine della guardia di finanza

Lamezia Terme - Ha patteggiato una pena a otto mesi di reclusione e 200 euro di multa Rodolfo Cuda, ex sindaco di Pianopoli, in stato di fermo, per assenteismo. Il provvedimento cautelare gli era stato notificato ieri dalla guardia di finanza. Cuda, dipendente della Provincia di Catanzaro, è stato giudicato per direttissima dal giudice monocratico del Tribunale di Lamezia Terme. L’ex sindaco del comune del lametino risultava regolarmente in servizio in un ufficio distaccato dell’ente che si occupa di politiche agricole. Ma nel corso di alcuni controlli le fiamme gialle hanno accertato che l’uomo non si trovava nella sua postazione di lavoro. Bensì in un altro luogo: un’azienda riconducibile alla sua famiglia.