È accaduto a Mesoraca, nel crotonese dove un giovane, Pasquale Matarise porta in piazza la pistola ma gli parte un colpo e ferisce un amico. È stato arrestato dai carabinieri

Crotone - Pasquale Matarise, 30 anni, orgoglioso della sua pistola la porta in piazza per farla vedere agli amici ma gli parte un colpo e ne ferisce uno. È accaduto a Mesoraca, nel crotonese. Il giovane, giunto in piazza Reginaldo, in frazione Filippa, ha estratto l’arma dal giubbotto e puntandola in avanti ha fatto accidentalmente partire un colpo che colpiva il malcapitato al fianco. La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri che, in seguito ad una segnalazione del poliambulatorio di Mesoraca del ricovero di un giovane ferito da un colpo di arma da fuoco, hanno avviato la indagini e sono risaliti all’autore dello sparo. Matarise, preso dalla paura, si era dato alla fuga ma è stato rintracciato e arrestato dalle forze dell’ordine.