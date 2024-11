Scoperta una fabbrica di marijuana a Fabrizio, località baricentrica tra Corigliano e Rossano. Irruzione dei carabinieri della compagnia di Corigliano che ha sottoposto a sequestro ben 60 chilogrammi di “erba” all’interno di una abitazione disabitata il cui titolare vive ad Ancona. Ed è proprio grazie a lui che i militari sono pervenuti al luogo in cui veniva coltivata e confezionata la droga. L’uomo si era rivolto ai militari per denunciare dei movimenti sospetti all’interno della sua casa dove veniva segnalato un possibile laboratorio della marijuana.

In diversi locali sono stati rinvenuti dei fili in ferro tesi a cui erano appesi ramoscelli di canapa indica in fase di essicazione, mentre in altri la sostanza era raccolta dentro delle lenzuola, pronta per la divisione in dosi. In alcune stanze, vi erano poi, delle inflorescenze di marijuana chiuse in dei sacchi in plastica, pronte per essere smerciate ai pusher del luogo. Sono state rilevate le tracce biologiche di numerosi mozziconi di sigaretta, dai bicchieri e dalle bottiglie in plastica utilizzate recentemente. Il tutto al fine di risalire agli eventuali autori.