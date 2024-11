La vittima sarebbe stata colpita con due fendenti al culmine di una lite per futili motivi legati a contrasti sentimentali. Trasportato all’ospedale di Cosenza si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata

Tentato omicidio a Fagnano Castello, nel Cosentino. Un uomo è stato accoltellato da un suo conoscente del luogo. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 14. Poco dopo i Carabinieri della locale stazione, coaudiuvati dai militari della Compagnia di San Marco Argentano, hanno tratto in arresto per tentato omicidio, il presunto aggressore, Rosario Ardis, gia' noto agli ambienti investigativi.

La dinamica

Nel corso di una furibonda lite scaturita per futili motivi legati a contrasti sentimentali, con un coltello a serramanico avrebbe colpito alle spalle con due fendenti alla gola la vittima, T.D. Le indagini, condotte dai Carabinieri, consistite anche nel raccogliere numerosissime testimonianze da parte di coloro che avevano assistito al grave episodio, hanno portato all'arresto. L' arma, rinvenuta, e' stata sottoposta a sequestro.

!banner!

L'arrestato, durante la fuga, forse colto dal rimorso per il gesto compiuto, con la stessa arma si e' ferito al collo. Entrambi, soccorsi da personale del 118 sono stati trasportati all'ospedale civile di Cosenza dove la vittima è stata ricoverata con prognosi riservata, mentre l'arrestato, dopo le prime cure, è stato dimesso ed accompagnato in caserma per le operazioni di rito, al termine delle quali è stato rinchiuso in carcere a Cosenza. (AGI)