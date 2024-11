Si è concluso con un totale di 169 anni di carcere il secondo grado di giudizio del processo contro gli esponenti del clan Patania di Stefanaconi

Pene per un totale di 169 anni. Si è concluso così il secondo grado di giudizio del processo denominato 'Gringia' tra il clan dei Patania di Stefanaconi e il clan dei piscopisani. 15 sono state le condanne: 20 anni sono stati inflitti a Mauro Uras, 13 all'ex killer della cosca di Stefanaconi Vasvi Beluli, ora divenuto collaboratore di giustizia. 30 anni a Sebastiano Malavenda, 20 anni ciascuno ad Andrea Nicola Patania e Francesco Alessandria, 14 a Nicola Figliuzzi, 8 anni e 4 mesi a Giovanni Battista Bartolotta, Salvatore Lopreiato e Rosalino Pititto.

4 anni e 8 mesi di reclusione per Damiano Caglioti così come per Antonio Caglioti, mentre 3 anni e 4 mesi per Caterina Caglioti. Sono altrei tre i pentiti del processo: Daniele Bono, condannato a 6 anni, Arbem Ibraimi condannato a 9 anni e 4 mesi.