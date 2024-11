Fortunato Patania venne freddato nel distributore di benzina di sua proprietà il 18 settembre del 2011. Il delitto fu il primo di una lunga scia di sangue

Tre ergastoli per l’omicidio del boss di Stefanaconi Fortunato Patania, ucciso il 18 settembre del 2011 nella Vallata del Mesima, all’interno della sua Stazione di carburanti con annesso ristorante (la “Valle dei Sapori”).

Queste le condanne: ergastolo per Rosario Battaglia, 34 anni di Piscopio; ergastolo per Rosario Fiorillo, 29 anni di Piscopio; ergastolo per Francesco La Bella, 45 anni di Piscopio; assolto Salvatore Tripodi, 47 anni di Portosalvo (il pm aveva chiesto l’ergastolo); 3 anni per favoreggiamento, con la caduta dell'aggravante aggravante mafiosa, per Michele Pietro Russo, 29 anni, di Piscopio (l’accusa aveva chiesto per lui 21 anni e mesi 4 di reclusione per concorso in omicidio). Per tutti gli imputati la pesante accusa di concorso in omicidio con l’aggravante della premeditazione e le finalità mafiose.

G.B.