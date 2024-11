Confermati dalla Cassazione cinque ergastoli nell'ambito del processo contro le cosche di San Luca, nel reggino

La Cassazione ha confermato 5 ergastoli nell'ambito del processo sulla faida che contrappone da oltre 20 anni le cosche di San Luca. La prima sezione penale ha reso definitivo l'ergastolo per Giovanni Strangio, uno degli organizzatori della strage di Duisburg, avvenuta il 15 agosto 2007, per Francesco e Giovanni Nirta, e per Sebastiano e Francesco Vottari. Assolti con la formula "per non aver commesso il fatto", due degli imputati, Antonio Pelle e Sonia Carabetta, ai quali erano state inflitte in appello pene più basse, rispettivamente di 12 e 9 anni, mentre sulla posizione di Francesco Pelle, che era stato condannato all'ergastolo, la Cassazione ha disposto un annullamento con rinvio limitatamente a due capi di imputazione.