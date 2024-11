Pecore lasciate incustodite nel cimitero, tra cappelle, bare e fiori. Succede a Castiglione Marittimo, frazione di Falerna, nel Lametino. E non sarebbe nemmeno la prima volta. Da tempo ormai, denuncia una cittadina, il cimitero è diventato luogo di nessuno.

Non solo greggi di pecore lasciate a cibarsi tra i defunti, ma anche mucche. Manca un custode, entrata e uscita non sono vigilate e i furti sarebbero stati continui. «Una vergogna», tuonano i cittadini che se la prendono con chi si permette di lasciare il proprio bestiame libero di cibarsi anche dei fiori lasciati sulle lapidi e di costellare di escrementi l'erba.

Ma allo stesso tempo si chiedono dove è chi dovrebbe controllare che simili scempi non accadono perché andare a trovare i propri defunti e trovarvi accanto un gregge di pecore non è per nulla dignitoso.